Çocukların en sevdiği ürünleri üreten ve dünya genelinde satış yapan Kinder markası son dönemde salgın hastalıklar ile anılmaya başlandı. Kinder markasının 8 ayrı ülkede insan sağlığını etkilediği için toplatılmaya başlanmasının ardından olayların arından çocuklarının sağlığı için endişe eden vatandaşlar, Kinder kimin, sahibi kim? Kinder nerede üretiliyor, hangi ülkenin? Ürünleri neler? Sorularını cevabını araştırıyor. İşte Kinder hakkında merakla araştırılan detaylar...

KİNDER KİMİN, SAHİBİ KİM? KİNDER NEREDE ÜRETLİYOR, HANGİ ÜLKENİN?

İtalyan çok uluslu şirketi Ferrero tarafından üretilen bir şekerleme markası olan Kinder Chocolate, Michele Ferrero tarafından Kinder, ilk olarak 1967'de Almanya'nın Frankfurt kentinde, Akdeniz'deki ülkelerde satılmadan önce geliştirildi ve üretildi.

1960’lara kadar dayanan çikolata serüveni macerası 40 yıllık deneyiminin ardından piyasada adından çokça söz ettirecek.

Ferrero annesinin hazırlamış olduğu ev ürünü kek, atıştırmalıklarla Kinder markasını keşfetmiş oldu. Ferrero 1960’lı yıllarda annesinin yapmış olduğu atıştırmalık sayesinde Kinder firmasını kurmuştur. 2000’li yıllara kadar İtalyan asıllı şirket İngiltere’de adından çokça söz ettiren firmalar arasında yer edinmiştir.

ÜRÜNLERİ NELER?

En bilinen ürünleri;

Kinder Surprise

Kinder Bueno

Kinder Joy

Kinder Happy Hippo

Kinder Şirketinin diğer ürünleri;

Ferrero Rocher

Nutella

Rafaello

Tic Taç

Kinder Chocolate

Ferrero Küsschen

Mon Cheri

KİNDER NEDEN YASAKLANDI?

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 60'ın üzerinde çocukta görülen Salmonella virüsüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Kinder markalı ürünlerin toplatılması için harekete geçti. Bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasına karar verilmesinin ardından, Türkiye'de de aynı işlemin uygulanması için kollar sıvandı.

'Salmonella bakterisi' sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünlerin yapımında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti.

İkinci bir kararla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı.

SALMONELLA ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmi internet adresinde "Salmonella enfeksiyonu" için şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

İshal

Ateş

Bulantı

Kusma

Karında kramplar

Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. En belirgin belirtiler arasında yer alan mide bulantısı, kişiyi oldukça zorluyor. Hastanede soluğu alan hastalar, serum ve takviye yardımıyla eski sağlıklarına kavuşabiliyor. (Bu bakteri ölümcül değildir.)

Salmonella bakterisi bulaşıcı olması sebebiyle, uzmanlar semptomları olan herkesin ellerini iyice yıkamalarını ve başkalarının yiyeceklerine dokunmamalarını tavsiye ediyor.