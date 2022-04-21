Kinder neden yasaklandı 2022? Kinder ürünleri neden toplatılıyor? soruları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çocukların belki de en çok sevdiği çikolatalı ürünlerin markası olan Kinder, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü harekete geçirdi. Haberimizin detaylarında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.

KİNDER NEDEN YASAKLANDI 2022? KİNDER ÜRÜNLERİ NEDEN TOPLATILIYOR?

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 60'ın üzerinde çocukta görülen Salmonella virüsüne ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Kinder markalı ürünlerin toplatılması için harekete geçti. Bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasına karar verilmesinin ardından, Türkiye'de de aynı işlemin uygulanması için kollar sıvandı.

'Salmonella bakterisi' sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünlerin yapımında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti.

İkinci bir kararla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı.

SALMONELLA ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmi internet adresinde "Salmonella enfeksiyonu" için şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

İshal

Ateş

Bulantı

Kusma

Karında kramplar

Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. En belirgin belirtiler arasında yer alan mide bulantısı, kişiyi oldukça zorluyor. Hastanede soluğu alan hastalar, serum ve takviye yardımıyla eski sağlıklarına kavuşabiliyor. (Bu bakteri ölümcül değildir.)

Salmonella bakterisi bulaşıcı olması sebebiyle, uzmanlar semptomları olan herkesin ellerini iyice yıkamalarını ve başkalarının yiyeceklerine dokunmamalarını tavsiye ediyor.