KİPTAŞ’ın Tuzla Aydınlıkevler’de inşa edeceği konutların hak sahipleri kura çekilişiyle belirlendi. fakat kura çekimi esnasında hostesin yaptığı hareket hile yapıldığı yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu kapsamda KİPTAŞ Tuzla kura çekiminde hile mi yapıldı? | KİPTAŞ Tuzla kura çekimi videosu soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

KİPTAŞ TUZLA KURA ÇEKİMİNDE HİLE Mİ YAPILDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ'ın Aralık'ta temelini attığı 321 sosyal konut ve 22 bağımsız birimin bulunduğu "Tuzla Aydınlık Evler" projesinin kura çekiminde hostesin yaptığı hareket tartışmalara neden oldu.

KİPTAŞ TUZLA KURA ÇEKİMİ VİDEOSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ'ın, temelini geçen ay attığı 321 sosyal konut ve 22 bağımsız birimin bulunduğu "Tuzla Aydınlık Evler" projesinin kura çekimi Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında noter huzurunda gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı çekilişle 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi. Çekiliş, İmamoğlu ve protokol üyelerinin salondan ayrılmasının ardından da devam etti.

Canlı yayın üzerinden devam eden çekilişte bir detay izleyenlerin gözünden kaçmadı. Çekiliş esnasında 5 görevliden 3. sırada bulunan kişinin, çektiği topa baktıktan sonra elinde bulunan torbaya atıp yeniden farklı bir top çektiği görüldü.

Çekiliş sonrası Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, 3. sırada bulunan hostesin elinden torbayı alarak sıradan çıkardı ve yerine başka bir hostesi görevlendirdi.

Çekilen topun tekrar torbaya atılması, canlı yayından çekilişi takip edenler ve sosyal medya kullanıcılarınca tepki gördü.

"ORADA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ BİLEREK VE İSTEYEREK O TOPU KESEYE ATMAMIŞTIR"

Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin de gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3+1 dairelerin 121. yedek talihlisini belirlerken topları çeken arkadaşlara senkronize olarak topları çekmeleri uyarısında bulunduğum sırada 3. sıradaki arkadaş gayriihtiyari olarak çektiği topu keseye atmıştır. Arkadaşa bu uyarı tarafımdan yapılmıştır. 121. yedek talihli 31 bin 222 olarak belirlenmiştir. Orada göründüğü gibi arkadaş bilerek isteyerek o topu keseye atmamıştır"