İsmail Balaban diskalifiye mi oldu? | Survivor İsmail eleniyor mu? | Acun Ilıcalı İsmail Balaban ile ilgili ne açıkladı?Son dakika | İsveç Savunma Bakanı Hultovist'ten YPG/PKK'ya destek! İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldıSon dakika | Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'ten istifasını istedi!Baraj 36. bölüm canlı izle| Baraj son bölüm Fox TV canlı izleSurvivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 20 Nisan SalıMasumlar Apartmanı 30. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izleSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 20 Nisan 2021 SalıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm Atv canlı izleDüzce Belediyesi'ne yağmur çamur engel olamadıSON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Kıraathanede koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan kişilere cezai işlem uygulandı

Kıraathanede koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan kişilere cezai işlem uygulandı

Kırıkkale'de bir kıraathanede koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 6 kişi ve iş yeri sahibine, 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

Kıraathanede koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan kişilere cezai işlem uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, 6 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle iş yeri sahibi ve 6 kişiye 4 bin 50'şer liradan 28 bin 350 lira ceza kesti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kıraathanede koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan kişilere cezai işlem uygulandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT