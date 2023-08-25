Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları tarih olacak! Kanun resmen değişti 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor!

Eylül 2023 itibarıyla, kira konusundaki anlaşmazlıklar için kiracılar ve ev sahipleri arasında izlenecek prosedürde değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, ev sahibi tarafından dava açılmak istenen kiracılar ve kiracı tarafından dava açılmak istenen ev sahipleri, öncelikle arabulucu sürecini tamamlamak zorunda kalacak.

Bu adımın amacı, kira davalarının mahkemelerdeki yoğunluğunu azaltmak ve kiracı-ev sahibi çatışmalarına daha etkili kalıcı çözümler bulabilmek için Adalet Bakanlığı tarafından çıkarıldı.

Bu kapsamda yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Umut Yeniocak, atanan arabulucuların dosyayı ele alış şeklini açıkladı.

Prof. Dr. Yeniocak, kanunun temel hedefinin, taraflar arasında olumlu sonuçlar elde etmek olduğunu vurguladı.

ARABULUCUDA ANLAŞMA SAĞLANABİLİR

Prof. Dr. Yeniocak, bu aşamada birkaç ihtimalin söz konusu olduğunu aktararak “En iyi ihtimalle arabulucunun davetiyle taraflar görüşmeye gelir. İlk toplantıda ya da sonraki toplantılarda taraflar arasında bir anlaşma sağlanır ve artık anlaşma sağlanan bu hususlarda dava açılma imkânı ortadan kalkar” dedi.

Haberin Devamı

TOPLANTILARA GELİNMEZSE...

İkinci ihtimal olarak ev sahibi ya da kiracının biri ya da her ikisinin toplantıya gelmemesi durumunda arabulucu bu durumu tutanağa geçirir ve dava yolu açılabilir.

ARABULUCUDA ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA...

Yeniocak’a göre üçüncü ihtimal ise her iki tarafın toplantıya gelmesi ancak ancak bir tarafın ya da her iki tarafın anlaşmaya yanaşmaması halinde uzlaşmanın sağlanamadığı arabulucu tarafından tutanağa yazılır ve artık bu hususlarda dava açılabilir.

'DAVALARDAKİ YIĞILMANIN KÜÇÜK BİR KISMINI AZALTABİLİR'

Yeniocak, arabuluculuk düzenlemesinin bu şartlarda dava yığılmasının belki küçük bir kısmını azaltabileceğini ancak daha fazlasını beklemenin hayal olacağını dile getirerek, “Çünkü bu ekonomik gidişat düzeltilmedikçe, özellikle enflasyon düşmedikçe, emtia fiyatlarıyla birlikte kiralar da hızla yükselmeye devam edecek. Kanundaki kira artış sınırlaması sebebiyle de kiracılar, ev sahiplerinin yüksek kira talepleriyle karşılaşmaya devam edecekler” dedi.

TÜM DÜNYADA VAR

Yeniocak, kiralamalarda bedel sınırlamalarının bütün modern hukuk sistemlerinde var olduğunu, özellikle Avrupa’da pek çok ülkede Türkiye’dekinden daha ileri seviyede sınırlamalar yapıldığını dile getirerek buna rağmen büyük sorunlar yaşanmadığının altını çizdi.

Fiyat istikrarının sağlandığı, enflasyonun tek haneli rakamlarda seyrettiği ekonomilerde kira bedellerinin sınırlanmasının sorunlara yol açmadığının altını çizen Yeniocak, “Enflasyon kalıcı olarak düşmedikçe bu çatışma sürer. Tek başına hukukun, mahkemelerin bu problemi çözmesi mümkün değil. Arabuluculuk da belki ağrıyı bir miktar azaltmaya yardımcı olur ama hastalığı tedavi etmeyeceği kesin” şeklinde konuştu.

Kaynak: Gazeteduvar & Karar.com