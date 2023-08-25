Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları tarih olacak! Kanun resmen değişti 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor!

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni kanun 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giriyor. Buna göre ev sahibine dava açmak isteyen kiracılar ve kiracısına dava açmak isteyen ev sahipleri arabulucuya gitmeden kesinlikle dava açamayacak. Bu kapsamda yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Umut Yeniocak, atanan arabulucuların dosyayı ele alış şeklini detaylı olarak açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları tarih olacak! Kanun resmen değişti 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor!

Eylül 2023 itibarıyla, kira konusundaki anlaşmazlıklar için kiracılar ve ev sahipleri arasında izlenecek prosedürde değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, ev sahibi tarafından dava açılmak istenen kiracılar ve kiracı tarafından dava açılmak istenen ev sahipleri, öncelikle arabulucu sürecini tamamlamak zorunda kalacak.

Bu adımın amacı, kira davalarının mahkemelerdeki yoğunluğunu azaltmak ve kiracı-ev sahibi çatışmalarına daha etkili kalıcı çözümler bulabilmek için Adalet Bakanlığı tarafından çıkarıldı.

Bu kapsamda yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Umut Yeniocak, atanan arabulucuların dosyayı ele alış şeklini açıkladı.

Prof. Dr. Yeniocak, kanunun temel hedefinin, taraflar arasında olumlu sonuçlar elde etmek olduğunu vurguladı.

basliksiz-1.jpg

ARABULUCUDA ANLAŞMA SAĞLANABİLİR

Prof. Dr. Yeniocak, bu aşamada birkaç ihtimalin söz konusu olduğunu aktararak “En iyi ihtimalle arabulucunun davetiyle taraflar görüşmeye gelir. İlk toplantıda ya da sonraki toplantılarda taraflar arasında bir anlaşma sağlanır ve artık anlaşma sağlanan bu hususlarda dava açılma imkânı ortadan kalkar” dedi.

TOPLANTILARA GELİNMEZSE...

İkinci ihtimal olarak ev sahibi ya da kiracının biri ya da her ikisinin toplantıya gelmemesi durumunda arabulucu bu durumu tutanağa geçirir ve dava yolu açılabilir.

ARABULUCUDA ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA...

Yeniocak’a göre üçüncü ihtimal ise her iki tarafın toplantıya gelmesi ancak ancak bir tarafın ya da her iki tarafın anlaşmaya yanaşmaması halinde uzlaşmanın sağlanamadığı arabulucu tarafından tutanağa yazılır ve artık bu hususlarda dava açılabilir.

'DAVALARDAKİ YIĞILMANIN KÜÇÜK BİR KISMINI AZALTABİLİR'

Yeniocak, arabuluculuk düzenlemesinin bu şartlarda dava yığılmasının belki küçük bir kısmını azaltabileceğini ancak daha fazlasını beklemenin hayal olacağını dile getirerek, “Çünkü bu ekonomik gidişat düzeltilmedikçe, özellikle enflasyon düşmedikçe, emtia fiyatlarıyla birlikte kiralar da hızla yükselmeye devam edecek. Kanundaki kira artış sınırlaması sebebiyle de kiracılar, ev sahiplerinin yüksek kira talepleriyle karşılaşmaya devam edecekler” dedi.

6208a215ed13441560e0803e.webp

TÜM DÜNYADA VAR

Yeniocak, kiralamalarda bedel sınırlamalarının bütün modern hukuk sistemlerinde var olduğunu, özellikle Avrupa’da pek çok ülkede Türkiye’dekinden daha ileri seviyede sınırlamalar yapıldığını dile getirerek buna rağmen büyük sorunlar yaşanmadığının altını çizdi.

Fiyat istikrarının sağlandığı, enflasyonun tek haneli rakamlarda seyrettiği ekonomilerde kira bedellerinin sınırlanmasının sorunlara yol açmadığının altını çizen Yeniocak, “Enflasyon kalıcı olarak düşmedikçe bu çatışma sürer. Tek başına hukukun, mahkemelerin bu problemi çözmesi mümkün değil. Arabuluculuk da belki ağrıyı bir miktar azaltmaya yardımcı olur ama hastalığı tedavi etmeyeceği kesin” şeklinde konuştu.

Kaynak: Gazeteduvar & Karar.com

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araç satışını meslek edinenler şimdi yandı! O cezalar peş peşe gelmeye başladı!
Araç satışını meslek edinenler şimdi yandı! O cezalar peş peşe gelmeye başladı!
Garanti Bankası 1000 TL ödeme yapıyor! Bankanın çalışanları hiçbir şekilde yararlanamıyor!
Garanti Bankası 1000 TL ödeme yapıyor! Bankanın çalışanları hiçbir şekilde yararlanamıyor!
Samsun’da TYP programına başvrular başladı! Tam 1047 kişi işe alınacak!
Samsun’da TYP programına başvrular başladı! Tam 1047 kişi işe alınacak!
Çifte MTV için dava uyarısı! O tarih yaklaşıyor, MTV iptal edilecek mi?
Çifte MTV için dava uyarısı! O tarih yaklaşıyor, MTV iptal edilecek mi?
Son Haberler
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Açılış balonları patlatmıyoruz, depreme dayanıklı binalar yapıyoruz"
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Açılış balonları patlatmıyoruz, depreme dayanıklı binalar yapıyoruz"
Kiraz Sapı Çayı Faydaları
Kiraz Sapı Çayı Faydaları
Bıldırcın Yumurtasının Faydaları
Bıldırcın Yumurtasının Faydaları
Ejder Meyvesi Nedir, Ejder Meyvesi Faydaları
Ejder Meyvesi Nedir, Ejder Meyvesi Faydaları
'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başladı! 15 Kasıma kadar sürecek
'Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başladı! 15 Kasıma kadar sürecek
Velileri üzen haber! Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar arttı! Veliler ikinci ele yöneldi
Velileri üzen haber! Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar arttı! Veliler ikinci ele yöneldi
Çok Okunanlar
Merkez bankası kararı sonrası altın kaç TL oldu? 25 Ağustos gram, çeyrek güncel altın fiyatları
Merkez bankası kararı sonrası altın kaç TL oldu? 25 Ağustos gram, çeyrek güncel altın fiyatları
Çanakkale orman yangın görüntüleri içimizi acıttı! 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Çanakkale orman yangın görüntüleri içimizi acıttı! 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Sıcaklar ne zaman düşecek? 25 Ağustos Cuma tüm illerimizde hava durumu
Sıcaklar ne zaman düşecek? 25 Ağustos Cuma tüm illerimizde hava durumu
Garanti Bankası 1000 TL ödeme yapıyor! Bankanın çalışanları hiçbir şekilde yararlanamıyor!
Garanti Bankası 1000 TL ödeme yapıyor! Bankanın çalışanları hiçbir şekilde yararlanamıyor!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ücretsiz yapabilirsiniz!
Merkez bankası kararı sonrası altın kaç TL oldu? 25 Ağustos gram, çeyrek güncel altın fiyatları
Merkez bankası kararı sonrası altın kaç TL oldu? 25 Ağustos gram, çeyrek güncel altın fiyatları
Yorumlananlar
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"