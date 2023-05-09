Kiracılar Yaşadı! 3 Ay Boyunca Kira Alınmayacak! Resmi Gazetede Yayınlandı

Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazate'de yayınlanan kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlardan, OHAL (Olağanüstü Hal) bölgesindeki kiracılardan 3 ay boyunca kira alınmayacak. Bu karar, OHAL bölgesindeki ekonomik faaliyetleri ve vatandaşların yaşam standartlarını desteklemek amacıyla uygulanıyor.

Kararnameler İçin Alınan Tedbirler

Bu kararnameye göre, olağanüstü hal kapsamında mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarla ilgili olarak şu tedbirler alınmıştır. Bu taşınmazlar üzerindeki kayıtların güncel hale getirilmesi için bir çalışma yapılacak ve kayıtların düzeltilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. Taşınmazlar üzerinde herhangi bir işlem yapılamayacak ve bunların satışı, devri veya başka şekillerde kullanımı yasaklanacaktır.

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Bu taşınmazlar, devletin güvencesi altında olacak ve korunacak ve herhangi bir şekilde zarar görmeleri durumunda gerekli tamirat ve restorasyon işlemleri yapılacaktır. Taşınmazların kullanımı için gerekli olan izinler sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir. Bu tedbirlerin amacı, olağanüstü hal döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazları korumak ve kayıtlarını güncel hale getirmek için gerekli önlemleri almak ve bu taşınmazların güvenliğini sağlamaktır.

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Şubat Mart Ve Nisan Aylarını Kapsayacak

Türkiye'de 6 Şubat tarihinde 11 farklı ilde yaşanan doğal afetlerin ardından olağanüstü hal ilan edilmesiyle alakalıdır. Buna göre, Şubat, Mart ve Nisan aylarında bu illerdeki kira ödemelerinden vazgeçilmiştir. Bu süreçte kira sözleşmesi sona ermiş veya devam ediyorsa, yapılan kira ödemeleri iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacaktır.

Bu kararın amacı, afetzedelere bir nebze olsun maddi yardımda bulunmak ve süreci kolaylaştırmaktır. Ancak, bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için yerel makamlar veya ilgili kurumlarla iletişime geçmek gerekebilir. bir kararnamenin yürürlüğe girdiği andan itibaren bir ay içinde kiracılara kiralık daireleri veya gayrimenkulleri tahliye etme seçeneği verdiği biliniyor.

Kiracıların bu süre içinde sözleşmelerini sonlandırmaları halinde, bir ay içinde tahliye işlemleri gerçekleştirilecek ve erken geri verme nedeniyle kiracıya bir borç talep edilmeyecektir. Bu kararname, kiracıların daha esnek bir konut değiştirme süreci geçirmelerine yardımcı olabilir. Ancak, detaylı bilgi için kararname metnini incelemek ve ilgili kurumlardan destek almak önemlidir.