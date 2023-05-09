Kiracılar Yaşadı! 3 Ay Boyunca Kira Alınmayacak! Resmi Gazetede Yayınlandı

Olağanüstü Hal ilan edilen illerde yaşayanlar için Resmi Gazetede bir karar yayınlandı. Buna göre 3 ay boyunca kira alınmayacak. Tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Kiracılar Yaşadı! 3 Ay Boyunca Kira Alınmayacak! Resmi Gazetede Yayınlandı

Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazate'de yayınlanan kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlardan, OHAL (Olağanüstü Hal) bölgesindeki kiracılardan 3 ay boyunca kira alınmayacak. Bu karar, OHAL bölgesindeki ekonomik faaliyetleri ve vatandaşların yaşam standartlarını desteklemek amacıyla uygulanıyor.

Kararnameler İçin Alınan Tedbirler

Bu kararnameye göre, olağanüstü hal kapsamında mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarla ilgili olarak şu tedbirler alınmıştır. Bu taşınmazlar üzerindeki kayıtların güncel hale getirilmesi için bir çalışma yapılacak ve kayıtların düzeltilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. Taşınmazlar üzerinde herhangi bir işlem yapılamayacak ve bunların satışı, devri veya başka şekillerde kullanımı yasaklanacaktır.

Bu taşınmazlar, devletin güvencesi altında olacak ve korunacak ve herhangi bir şekilde zarar görmeleri durumunda gerekli tamirat ve restorasyon işlemleri yapılacaktır. Taşınmazların kullanımı için gerekli olan izinler sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir. Bu tedbirlerin amacı, olağanüstü hal döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazları korumak ve kayıtlarını güncel hale getirmek için gerekli önlemleri almak ve bu taşınmazların güvenliğini sağlamaktır.

Şubat Mart Ve Nisan Aylarını Kapsayacak

Türkiye'de 6 Şubat tarihinde 11 farklı ilde yaşanan doğal afetlerin ardından olağanüstü hal ilan edilmesiyle alakalıdır. Buna göre, Şubat, Mart ve Nisan aylarında bu illerdeki kira ödemelerinden vazgeçilmiştir. Bu süreçte kira sözleşmesi sona ermiş veya devam ediyorsa, yapılan kira ödemeleri iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacaktır.

Bu kararın amacı, afetzedelere bir nebze olsun maddi yardımda bulunmak ve süreci kolaylaştırmaktır. Ancak, bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için yerel makamlar veya ilgili kurumlarla iletişime geçmek gerekebilir. bir kararnamenin yürürlüğe girdiği andan itibaren bir ay içinde kiracılara kiralık daireleri veya gayrimenkulleri tahliye etme seçeneği verdiği biliniyor.

Kiracıların bu süre içinde sözleşmelerini sonlandırmaları halinde, bir ay içinde tahliye işlemleri gerçekleştirilecek ve erken geri verme nedeniyle kiracıya bir borç talep edilmeyecektir. Bu kararname, kiracıların daha esnek bir konut değiştirme süreci geçirmelerine yardımcı olabilir. Ancak, detaylı bilgi için kararname metnini incelemek ve ilgili kurumlardan destek almak önemlidir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor
İki ülkeden yeni karar! Kuzey Kore ve Çin dostluklarını güçlendiriyor
PKK/KCK'nın dron sorumlusu 'na MİT Operasyonu!
PKK/KCK'nın dron sorumlusu 'na MİT Operasyonu!
Ev Almak İsteyenlere Büyük Müjde! Vakıfbank Konut Kredi Desteği Açıklandı!
Ev Almak İsteyenlere Büyük Müjde! Vakıfbank Konut Kredi Desteği Açıklandı!
İkinci El Araç Alacaklara Büyük Fırsat! Vakıfbank 3 Ay Ödemesiz Kredi Veriyor!
İkinci El Araç Alacaklara Büyük Fırsat! Vakıfbank 3 Ay Ödemesiz Kredi Veriyor!
Son Haberler
Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!
Bartın'da ilginç olay! Polise yumruk atan şahsı, linç etmeye kalkan vatandaştan yine polis kurtardı!
İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!
İYİ Partililer El Cezire'nin kadın muhabirine saldırdı!
Meral Akşener, seçimleri kazanmadan şimdiden bakanlıkların paylaşımını yaptı, ittifaktaki küçük partilere bakanlık yok dedi
Meral Akşener, seçimleri kazanmadan şimdiden bakanlıkların paylaşımını yaptı, ittifaktaki küçük partilere bakanlık yok dedi
Burun estetiğinde yeni trend! "Piezo" yöntemiyle kırma işlemi yapılmadan burun estetiği nasıl yapılıyor?
Burun estetiğinde yeni trend! "Piezo" yöntemiyle kırma işlemi yapılmadan burun estetiği nasıl yapılıyor?
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Başkan Erdoğan, iki büklüm metro merdivenlerinden çıkarak mitinge gelen Hüseyin dedeyi görüntülü aradı
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nüdret isminin anlamı nedir, Nüdret ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Akkurt isminin anlamı nedir, Akkurt ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Haymana derneğinden yeni açıklama: CHP ve Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz, Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız
Haymana derneğinden yeni açıklama: CHP ve Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceğiz, Bizler celladına âşık olan gafillerden olmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?