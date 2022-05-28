Kiracıları sevindirecek haber! e-Devlet'ten kira zammı takip edilebilecek

Yüksek kira fiyatlarına karşı bakanlık geçtiğimiz günlerde toplanmış ve yeni kararlar almıştı. Kiracıları sevindirecek olan bu kararlarda buna göre artık kiracılar oturdukları evlerdeki kira zamlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebilecekler. Fahiş kira fiyatlarının önüne geçilmesi için bakanlığın aldığı bu kararla kiracılar artışlarını önceden öğrenebilecek.

e-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP YAPILACAK

Bakanlığın yaptığı toplantı sonrası alınan kararla kiracıları sevindirecek olan bu uygulamayla e-Devlet'e eklenecek kira zammı rehberi ile kiracılar, oturdukları eve en fazla ne kadar zam yapılabileceğini öğrenecekler ve fahiş kira artışına karşı tedbirini almış olacak.

DANIŞMA VE ŞİKAYET HATTI İLE ZAMLAR TAKİBE ALINACAK

Kiracılar e-Devlet kira uygulaması ile kiraya istenilen zammın yapılmaması halinde evden çıkıp çıkmayacaklarını sorgulayabilecek. Uygulamayla birlikte kiracılar yüksek kira zamlarına karşı önlemler alabilecek. Ev sahipleri de e-Devlet üzerine eklenecek kira uygulamasında belirtilen zam oranına uymak zorunda kalacak ve bu oranın üzerine çıkamayacak.

Kurulacak olan yeni bir danışma ve şikayet hattı ile kiracılar fahiş zam yapan ev sahiplerini buraya şikayet edebilecekler. Böylelikle yüksek zam yapan ev sahipleri takibe alınacak. e-Devlet yeni kira uygulamasının gelecek ay hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunulması ve hayata geçirilmesi planlanıyor.