Kıraç'ın bestelediği 'Vatan Marşı'nı' dinleyenlerin tüyleri diken diken oldu
Kıraç geçen sene bestelediği Vatan Marşı'nı bu yıl yeniden düzenleyerek kendisi seslendirdi. Bestelediği Vatan Marşı, takipçilerinden tam not aldı
Söz ve müziği Kıraç'a ait olan Vatan Marşı geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Bu yıl aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle takipçilerinden alkış topladı.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI
Vatan Marşı'nı okuyan Kıraç bir de klip çekti. Kıraç, yeni klibi sosyal medya hesabından"Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının Vatan Marşı klibi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.
Vatan Marşı'nın sözleri:
Olur da düşersem hilal uğruna
Bağrına taş bas da ağlama
Şehitlik atamdan yadigar bana
Ağıtlar yakma anam
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan
Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa
Vurgunuz biz ayla yıldıza
Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma
El değmesin yurduma
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan.
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