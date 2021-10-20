Kiralık oda ilanı için gelen üniversite öğrencisi kızı alıkoydu! Sabah saatlerine kadar tecavüz etti!

Avustralya'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, bir süredir ev arayışı içerisine girmişti.

Bu nedenle internetteki ilanları araştıran genç kız, bir sitede gördüğü kiralık oda ilanının ardından ilanı veren kişiyle görüşmeye karar verdi.

VOTKASINA UYUŞTURUCU KOYDU

Gittiği görüşmede bir süre sonra öksürmeye başlayan genç kız, iyi geleceği gerekçesiyle kendisine yöneltilen içki teklifini kabul etti. Ancak adam, içkinin içerisine uyuşturucu madde kattı. Genç kız içkisini içtikten sonra uykuya daldı.

GECE BOYU SAATLERCE TECAVÜZ ETTİ

Hastane güvenliği görevinde çalıştığı belirtilen adam, gece boyunca evde alıkoyduğu üniversite öğrencisine sabah saatlerine kadar tecavüz etti. Sabah tanımadığı bir yatakta cinsel organında ağrı ve vücudunda morluklarla uyanan kız, karakola koşarak adamı şikayet etti.

Peru'dan Avusturya'ya taşındığı tespit edilen adamı yakalamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.