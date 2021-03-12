Kiribati'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kiribati'nın Bayrağı Nasıldır?

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Kiribati ya da resmî adıyla Kiribati Cumhuriyeti, Büyük Okyanus'ta Mikronezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un orta kesiminde, takımadalardan oluşan bir ada ülkesidir. Kiribati'nın Başkenti? “South Tarawa[3]” şehri Kiribati'nın başkentidir. Kiribati'nın Para Birimi Nedir? “Avustralya Doları” Kiribati'nın para birimidir. Kiribati'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Kiribati'nın telefon alan kodu : + 686 Kiribati'nın Türkçe Ülke Telaffuzu Kiribati Kiribati'nın Türkçe Başkent Telaffuzu South Tarawa[3] Kiribati'nın İngilizce Ülke Telaffuzu Kiribatı Kiribati'nın İngilizce Başkent Telaffuzu South Tarawa Kiribati'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce, Gilbertese Kiribati'nın Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir