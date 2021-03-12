Kiribati'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kiribati'nın Bayrağı Nasıldır?
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Kiribati ya da resmî adıyla Kiribati Cumhuriyeti, Büyük Okyanus'ta Mikronezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un orta kesiminde, takımadalardan oluşan bir ada ülkesidir.
Kiribati'nın Başkenti?
“South Tarawa[3]” şehri Kiribati'nın başkentidir.
Kiribati'nın Para Birimi Nedir?
“Avustralya Doları” Kiribati'nın para birimidir.
Kiribati'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kiribati'nın telefon alan kodu : + 686
Kiribati'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Kiribati
Kiribati'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
South Tarawa[3]
Kiribati'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Kiribatı
Kiribati'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
South Tarawa
Kiribati'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce, Gilbertese