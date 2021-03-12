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Kiribati'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kiribati'nın Bayrağı Nasıldır?

Kiribati'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kiribati'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kiribati hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kiribati'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kiribati'nın Bayrağı Nasıldır?

Kiribati ya da resmî adıyla Kiribati Cumhuriyeti, Büyük Okyanus'ta Mikronezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un orta kesiminde, takımadalardan oluşan bir ada ülkesidir.

Kiribati'nın Başkenti?

“South Tarawa[3]” şehri Kiribati'nın başkentidir.

Kiribati'nın Para Birimi Nedir?

Avustralya Doları” Kiribati'nın para birimidir.

Kiribati'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kiribati'nın Bayrağı Nasıldır?

Kiribati'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kiribati'nın telefon alan kodu : + 686

Kiribati'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Kiribati

Kiribati'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kiribati'nın Bayrağı Nasıldır?

Kiribati'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

South Tarawa[3]

Kiribati'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Kiribatı

Kiribati'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kiribati'nın Bayrağı Nasıldır?

Kiribati'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

South Tarawa

Kiribati'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce, Gilbertese

Kiribati'nın Bayrağı Nasıldır?

Kiribati'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kiribati'nın Bayrağı Nasıldır?

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