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Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Alanya Kestelspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor  Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri
Egemen Artun(hakem), Soner Akgün(1. Yardımcı Hakem), Emre Aslan(2. Yardımcı Hakem), Cihad Sizer(dördüncü Hakem)

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 13. Ender Gör, 2. Mehmet Albayrak, 24. Necmican Cebeci, 62. Özkan Yiğiter, 34. Yasin Poyraz, 71. Fatih Ergen, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 70. Muammer Atalay

Yedekler
42. Ali Kubilay Altunay, 14. Oğuzhan Demirer, 61. Reşit Akbulut, 66. Şeref Ercan, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 45. Fatih Uludağ, 55. Bünyamin Başar

Teknik Sorumlu
Kemal Dulda

Goller
{homeGoal}

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
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ALANYA KESTELSPORAlanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 45. Mert Korkmaz, 4. Hasan Emiroğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 88. Cevat Kuy, 6. Kadir Torbacı, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 8. Ufuk Özcan, 16. Özkan Toprak, 99. Batuhan Kurt

Yedekler
97. İsmail Ünal, 70. Berkay Arı, 19. Alhan Kurtoğlu, 20. Gökdeniz Karadeniz, 25. Buluthan Bulut, 14. Veysel Karani Ünal, 90. Efe Görgülü

Teknik Sorumlu
Galip Gündoğdu

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK311512442245718
2Bursa Yıldırımspor31168740235617
3Düzcespor31158844325312
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor31148937265011
652 Orduspor FK311013843324311
7Bayrampaşa31126134137424
8Alanya Kestelspor311011103533412
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor3111614364439-8
10Siirt İl Özel İdare3210913284839-20
11Bergama Belediyespor3191111353638-1
12Karaköprü Belediyespor31813104241371
13Modafen3110714334037-7
14Sultanbeyli Bld.3110615253636-11
15Kozan Spor FK3181112253135-6
16Silivrispor3181112314335-12
17Muğlaspor3141116274723-20

Fikstür

25.04.2021Adıyaman 1954 SK3-0Bayrampaşa
25.04.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Kestelspor
25.04.2021Bergama Belediyespor5-152 Orduspor FK
25.04.2021Kozan Spor FK3-1Karaköprü Belediyespor
25.04.2021Modafen2-1Düzcespor
25.04.2021Muğlaspor2-2Bursa Yıldırımspor
25.04.2021Silivrispor5-1Siirt İl Özel İdare
25.04.202168 Aksaray Belediyespor0-1Sultanbeyli Bld.
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