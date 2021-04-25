Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Alanya Kestelspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri
Egemen Artun(hakem), Soner Akgün(1. Yardımcı Hakem), Emre Aslan(2. Yardımcı Hakem), Cihad Sizer(dördüncü Hakem)
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 13. Ender Gör, 2. Mehmet Albayrak, 24. Necmican Cebeci, 62. Özkan Yiğiter, 34. Yasin Poyraz, 71. Fatih Ergen, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 70. Muammer Atalay
Yedekler
42. Ali Kubilay Altunay, 14. Oğuzhan Demirer, 61. Reşit Akbulut, 66. Şeref Ercan, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 45. Fatih Uludağ, 55. Bünyamin Başar
Teknik Sorumlu
Kemal Dulda
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Alanya Kestelspor İlk 11
1. Hasan Sürmeli, 45. Mert Korkmaz, 4. Hasan Emiroğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 88. Cevat Kuy, 6. Kadir Torbacı, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 8. Ufuk Özcan, 16. Özkan Toprak, 99. Batuhan Kurt
Yedekler
97. İsmail Ünal, 70. Berkay Arı, 19. Alhan Kurtoğlu, 20. Gökdeniz Karadeniz, 25. Buluthan Bulut, 14. Veysel Karani Ünal, 90. Efe Görgülü
Teknik Sorumlu
Galip Gündoğdu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|31
|15
|12
|4
|42
|24
|57
|18
|2
|Bursa Yıldırımspor
|31
|16
|8
|7
|40
|23
|56
|17
|3
|Düzcespor
|31
|15
|8
|8
|44
|32
|53
|12
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|31
|14
|8
|9
|37
|26
|50
|11
|6
|52 Orduspor FK
|31
|10
|13
|8
|43
|32
|43
|11
|7
|Bayrampaşa
|31
|12
|6
|13
|41
|37
|42
|4
|8
|Alanya Kestelspor
|31
|10
|11
|10
|35
|33
|41
|2
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31
|11
|6
|14
|36
|44
|39
|-8
|10
|Siirt İl Özel İdare
|32
|10
|9
|13
|28
|48
|39
|-20
|11
|Bergama Belediyespor
|31
|9
|11
|11
|35
|36
|38
|-1
|12
|Karaköprü Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|41
|37
|1
|13
|Modafen
|31
|10
|7
|14
|33
|40
|37
|-7
|14
|Sultanbeyli Bld.
|31
|10
|6
|15
|25
|36
|36
|-11
|15
|Kozan Spor FK
|31
|8
|11
|12
|25
|31
|35
|-6
|16
|Silivrispor
|31
|8
|11
|12
|31
|43
|35
|-12
|17
|Muğlaspor
|31
|4
|11
|16
|27
|47
|23
|-20
Fikstür
|25.04.2021
|Adıyaman 1954 SK
|3-0
|Bayrampaşa
|25.04.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Kestelspor
|25.04.2021
|Bergama Belediyespor
|5-1
|52 Orduspor FK
|25.04.2021
|Kozan Spor FK
|3-1
|Karaköprü Belediyespor
|25.04.2021
|Modafen
|2-1
|Düzcespor
|25.04.2021
|Muğlaspor
|2-2
|Bursa Yıldırımspor
|25.04.2021
|Silivrispor
|5-1
|Siirt İl Özel İdare
|25.04.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Sultanbeyli Bld.