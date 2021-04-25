Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Alanya Kestelspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, Alanya Kestelspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ve Alanya Kestelspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor sahasında Alanya Kestelspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kırıkkale Büyük Anadolu Spor - Alanya Kestelspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Alanya Kestelspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Başpınar Stadı - Kırıkkale - Kırıkkale Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Alanya Kestelspor Maçının Hakemleri

Egemen Artun(hakem), Soner Akgün(1. Yardımcı Hakem), Emre Aslan(2. Yardımcı Hakem), Cihad Sizer(dördüncü Hakem)

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 23. Mehmet Bozcan, 13. Ender Gör, 2. Mehmet Albayrak, 24. Necmican Cebeci, 62. Özkan Yiğiter, 34. Yasin Poyraz, 71. Fatih Ergen, 9. Aykut Çift, 10. Ali Helvacı, 70. Muammer Atalay



Yedekler

42. Ali Kubilay Altunay, 14. Oğuzhan Demirer, 61. Reşit Akbulut, 66. Şeref Ercan, 99. Mehmet Berke Yanmaz, 45. Fatih Uludağ, 55. Bünyamin Başar



Teknik Sorumlu

Kemal Dulda



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Alanya Kestelspor

Alanya Kestelspor İlk 11

1. Hasan Sürmeli, 45. Mert Korkmaz, 4. Hasan Emiroğlu, 35. Sabutay Alper Bayülken, 88. Cevat Kuy, 6. Kadir Torbacı, 11. Talha Yünkuş, 13. Okan Şahingöz, 8. Ufuk Özcan, 16. Özkan Toprak, 99. Batuhan Kurt



Yedekler

97. İsmail Ünal, 70. Berkay Arı, 19. Alhan Kurtoğlu, 20. Gökdeniz Karadeniz, 25. Buluthan Bulut, 14. Veysel Karani Ünal, 90. Efe Görgülü



Teknik Sorumlu

Galip Gündoğdu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 31 15 12 4 42 24 57 18 2 Bursa Yıldırımspor 31 16 8 7 40 23 56 17 3 Düzcespor 31 15 8 8 44 32 53 12 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 31 14 8 9 37 26 50 11 6 52 Orduspor FK 31 10 13 8 43 32 43 11 7 Bayrampaşa 31 12 6 13 41 37 42 4 8 Alanya Kestelspor 31 10 11 10 35 33 41 2 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 31 11 6 14 36 44 39 -8 10 Siirt İl Özel İdare 32 10 9 13 28 48 39 -20 11 Bergama Belediyespor 31 9 11 11 35 36 38 -1 12 Karaköprü Belediyespor 31 8 13 10 42 41 37 1 13 Modafen 31 10 7 14 33 40 37 -7 14 Sultanbeyli Bld. 31 10 6 15 25 36 36 -11 15 Kozan Spor FK 31 8 11 12 25 31 35 -6 16 Silivrispor 31 8 11 12 31 43 35 -12 17 Muğlaspor 31 4 11 16 27 47 23 -20

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