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  3. Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi'nde görev yapan Profesör H.Ö.'nün kız öğrencilere yönelik taciz mesajları ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken olaya ilişkin üniversite yönetiminden açıklama yapıldı.

Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. H.Ö.'nün kız öğrencilerine sosyal medya hesabı üzerinden yazdığı taciz mesajları ortaya çıktı. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından öğrenciler ve sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kırıkkale Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

 "Üniversitemizden bir öğretim üyesinin, kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiaları ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturma, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimimize yapılan şikayetler üzerine başlatılmış ve titizlikle sürdürülmektedir. Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir"

Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da öğretim görevlisi H.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

Öte yanda H.Ö.'nün öğrencilerine 17 Ocak'ta emekli olacağını yazdığı da görüldü. 

Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı

Tayfun Altuntaş
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