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Kırıkkale'de bariyerlere çarpan araç takla attı: 4'ü çocuk 8 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün virajı alamadığı otomobil, bariyerlere çarpmasının ardından takla attı; 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan araç takla attı: 4'ü çocuk 8 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün virajı alamadığı otomobil, bariyerlere çarpmasının ardından takla attı; 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 71 AAD 249 plakalı Renault marka otomobil, Osmangazi Mahallesi tır yolu bitiminde virajı alamayarak beton bariyerlere çarptıktan sonra şarampole ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 8 kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Ç. (37) ile yolculardan Mehmet E. (6), Yusuf Ö. (9), Ahmet (13) ve Tayfun Ada Ç. 10), Havva Ç. Hilal Ç. Fatma Meryem Ç. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan araç takla attı: 4'ü çocuk 8 yaralıKırıkkale'de bariyerlere çarpan araç takla attı: 4'ü çocuk 8 yaralıKırıkkale'de bariyerlere çarpan araç takla attı: 4'ü çocuk 8 yaralıKırıkkale'de bariyerlere çarpan araç takla attı: 4'ü çocuk 8 yaralı

Berna Akkaya
Editör


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