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  3. Kırıkkale'de cinnet getiren 75 yaşındaki adam dehşet saçtı: Karısını öldürdü, evini ve arabasını ateşe verdi!

Kırıkkale'de cinnet getiren 75 yaşındaki adam dehşet saçtı: Karısını öldürdü, evini ve arabasını ateşe verdi!

Kırıkkale'de meydana gelen olayda, 75 yaşındaki M.D. ile eşi arasında çıkan tartışma sonucu cinnet getirdiği öne sürülen adam, 56 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü Ardından doğalgazı açan M.D., evini ve sokaktaki aracını ateşe verdi.

Kırıkkale'de eşiyle aralarında çıkan tartışma sonucu cinnet getirdiği iddia edilen 75 yaşındaki M.D., karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra evini ve arabasını ateşe verdi.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi 711. Sokakta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Erdil'e ait 4 katlı apartmanın 2. katında kiracı olan 75 yaşındaki M.D. isimli kişi, tartıştığı karısı Koçer Dönmez'i (56) göğsünden ve sırtından bıçakladı. İddiaya göre, cinnet getiren koca, karısını bıçakla öldürdükten sonra doğalgazı açarak evini ateşe verdi. Sokaktaki otomobilini de yakarak alevlere teslim etti.

Kırıkkale'de cinnet getiren 75 yaşındaki adam dehşet saçtı: Karısını öldürdü, evini ve arabasını ateşe verdi!

YANGINI KARŞI KOMŞU FARK ETTİ

Karşı apartmanda oturan Özen Demir isimli bir vatandaş ise sigara içmek için dışarı çıkınca komşusunun evinden çıkan alevleri gördü. Apartmanın tüm zillerine basıp durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de cinnet getiren 75 yaşındaki adam dehşet saçtı: Karısını öldürdü, evini ve arabasını ateşe verdi!

Eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, Koçer Dönmez'in cansız bedenine ulaşarak dışarı çıkarttı. Yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik sürenin ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanınca Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve otomobilde tahkikat yaptı. Olayın şüphelisi M.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

PANİK İÇİNDEKİ VATANDAŞLAR KISITLAMAYI UNUTTU

Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkınca kalabalık oluşturdu. Polis ise sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu hatırlatarak vatandaşları evlerine gönderdi. Evde ve otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'de cinnet getiren 75 yaşındaki adam dehşet saçtı: Karısını öldürdü, evini ve arabasını ateşe verdi!

"YANAN EVİN SAHİBİNİN ARABASI DA YANMAYA BAŞLADI"

Yangın anını anlatan Özen Demir, "Ben şurada ikinci katta oturuyorum. Ben sigara içmeye çıktım. Bir de baktım oradan ateşler çıkıyor. Alevlerin çıktığını görünce ben direkt bağırdım, "Binada kimse var mı?" diye. Ondan sonra arka tarafa zıplayarak bütün zillere bastım kimse yok.

Kırıkkale'de cinnet getiren 75 yaşındaki adam dehşet saçtı: Karısını öldürdü, evini ve arabasını ateşe verdi!

Evden çıkmadan itfaiyeyi aradım. Ondan sonra baktım trafonun yanında bu evin sahibinin arabasında yanmaya başladı. Arabanın da yandığını görünce zaten itfaiye falan gelince müdahale ettiler" dedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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