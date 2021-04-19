Kırıkkale'de kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı! 58 saatte 89 bin liralık ceza

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 294 ekip ve bin 22 personelin katılımı ile 286 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince farklı noktalardaki uygulamalarda 3 bin 977 şahıs sorgulanarak aranan 12 kişi yakalandı. Toplamda bin 802 aracın sorgulandığı çalışmalarda 51 araca 39 bin 858 TL cezai işlem uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 6 şahsa 5 bin 320 TL, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince de 20 şahsa 43 bin 939 TL para cezası uygulandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı