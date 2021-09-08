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  3. Kırıkkale'de 'Kız' tartışmasında kurşunlar yağdı!

Kırıkkale'de 'Kız' tartışmasında kurşunlar yağdı!

Kırıkkale Yahşihan'da, iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle iki kişi arasında yaşanan arbedede silahlar çekildi. Şahıslardan biri, üzerinde taşıdığı tabancayla tartıştığı kişiye ateş etti. Havaya savrulan kurşunlar o sırada olay yerinde bulunan bir ticari taksiye de isabet etti.

Kırıkkale'de 'Kız' tartışmasında kurşunlar yağdı!

 Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda İddiaya göre, kız meselesi yüzünden C.A. ile H.A. (33) arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışmayla birlikte C.A., üzerinde taşıdığı silahla H.A.'ya ateş açtı. Kurşunlardan biri H.A.'nın (33),bacağına isabet etti. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı..

Kırıkkale'de 'Kız' tartışmasında kurşunlar yağdı!

Polis ekipleri şüpheli C.A.'yı  gözaltına alarak Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ise yaptıkları araştırmada bir ticari takside ve çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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