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Kırıkkale'de müstakil evde yangın! Yangın çevrede büyük korku yarattı

Kırıkkale Bağlarbaşı Mahallesi'nde 3 katlı müstakil evde yangın çıktı. Yoğun uğraşlar sonucu söndürülen yangın büyük paniğe neden oldu.

Kırıkkale'de müstakil evde yangın! Yangın çevrede büyük korku yarattı

Kırıkkale Merkez'e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi 878. Sokak'ta Necmi Yardımcı isimli kişinin 3 katlı müstakil evinin çatı katında yangın meydana geldi.

Vatandaşlar yoğun dumanı fark ederek yangını ihbarda bulundular.

İhbar üzerine binanın olduğu bölgeye  sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Bunların yanı sıra doğalgaz ve elektrik firmalarının görevlileri de bölgeye teşvik ettiler.

Kırıkkale'de müstakil evde yangın! Yangın çevrede büyük korku yarattı

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK KESİLDİ

Alevlerin farklı binalara sıçraması ihtimaline karşı çevre binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Mahallenin de doğalgaz ve elektrik hatları kesildi.

Uzun uğraşlar sonucunda yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının şömineden çıktığı değerlendirilirken maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Oğuz Büber
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