Kırılmaları, soyulmaları oje ile kapatmayın! Tırnaklarda meydana gelen kırılmalar, sararmalar hastalık habercisi olabilir! Güçlü ve bakımlı tırnaklar sadece güzel bir görüntü için değil sağlık için de önemlidir. Ancak zaman zaman tırnaklar kırılabiliyor, sarabiliyor ve yüzeylerinde değişiklikler meydana gelebiliyor. Pek dikkate alınmasa da aslında bu durum bazı hastalıkların habercisi olabiliyor.

1 8 SARARMIŞ TIRNAKLAR Sarı renkli tırnakların en büyük habercisi mantar enfeksiyonudur. Genellikle oje ile kapatılmaya çalışılan bu duruma sık sık kullanılan ojeler ve aseton kullanımı da neden olabiliyor. Sararma ile birlikte tırnaklarda kalınlaşma ve soyulmalar görülebiliyor. Bu duruma ojenin neden olduğu düşünülüyorsa oje sürmeye bir süre ara verilmelidir. Oje kullanmak bırakıldığı halde sarılık geçmiyorsa tüberküloz veya tiroid sorunları olabileceğinden doktora başvurulmalıdır.