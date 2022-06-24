Kırılmaları, soyulmaları oje ile kapatmayın! Tırnaklarda meydana gelen kırılmalar, sararmalar hastalık habercisi olabilir!
Kırılmaları, soyulmaları oje ile kapatmayın! Tırnaklarda meydana gelen kırılmalar, sararmalar hastalık habercisi olabilir!
Güçlü ve bakımlı tırnaklar sadece güzel bir görüntü için değil sağlık için de önemlidir. Ancak zaman zaman tırnaklar kırılabiliyor, sarabiliyor ve yüzeylerinde değişiklikler meydana gelebiliyor. Pek dikkate alınmasa da aslında bu durum bazı hastalıkların habercisi olabiliyor.