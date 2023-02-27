Kiriya Sakamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiriya Sakamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiriya Sakamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiriya Sakamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiriya Sakamoto 23 Nisan 2003 tarihinde ---, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 坂本 稀吏也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiriya Sakamoto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Kiriya Sakamoto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kiriya Sakamoto'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Kiriya Sakamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kiriya Sakamoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kiriya Sakamoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiriya Sakamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Monte. Yamagata

1 Şubat 2023 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2024 yılında Monte. Yamagata

Kiriya Sakamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiriya Sakamoto şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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