Kırk Hamamı ne demek, TDK'ya göre Kırk Hamamı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kırk hamamı ne demek? Kırk hamamı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kırk hamamı kelimesi. Peki kırk hamamı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kırk hamamı nedir, kırk hamamı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KIRK HAMAMI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kırk hamamı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kırk hamamı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadının lohusalıkta ilk kırk günü doldurmasından sonra temizlenmesi için hamamda yapılan özel toplantı



KIRK HAMAMI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu kırk hamamından iki gün sonra idi, bir gece ateşler içinde uyandı.

