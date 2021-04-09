Kırmızı alarm veren Trabzon'da 65 yaş üstü bireylerin yüzde 80'i aşılandı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı sırası gelenlerin aşı için randevu almaları gerektiğini belirtti. Usta, Kovid-19 ile mücadele için Trabzon'da bugüne kadar Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısının yapıldığını, bugünden itibaren Fatih Devlet Hastanesinde BioNTech aşısının da yapılmaya başlandığını söyledi.

"BAĞIŞIKLIĞI İSTENİLEN SEVİYEYE ULAŞTIRACAĞIZ"

Vatandaşların artık iki aşıdan birini tercih edebileceklerini vurgulayan Usta, "Vatandaşımız hangisini tercih ederse randevusunu almak koşuluyla gelip aşısını olabiliyor, toplum bağışıklığına katkı sağlamış oluyor. İnşallah bu aşı yapılanların sayısının artmasıyla da toplum bağışıklığını istenen seviyeye getirmiş olacağız." diye konuştu.

Usta şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla yaptığımız hesaplamada, hastanelerimizde yatan hastaların yüzde 80'inin üzerindekilerin aşılanan kişiler olmadığını görüyoruz. Aşının koruyuculuğunun olması nedeniyle hastane süreçlerinin oldukça indirgendiğini, yoğun bakım düzeylerinin olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Dolayısıyla aşıyla alakalı kafalarda herhangi bir soru işaretinin olmaması ve aşının koruyuculuğu sayesinde yoğun bakım süreçlerinin oldukça azaldığının bilinmesini sağlamamız gerekiyor."

"65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR YÜZDE 80 ORANINDA AŞILANDI"

Usta, kentte 65 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 80 oranında aşılandığına ve bu kişilerin hastaneye müracaatlarında büyük bir düşüş olduğuna dikkati çekerek, "65 yaş üstü popülasyonda ciddi bir talep görmüştük ama şimdiki kesimde, öğretmen, asker ve polis kısmında ise biraz yavaşlık var. İnşallah bunun da hızlı bir şekle dönüşmesiyle toplum bağışıklığı oluşacaktır." dedi.

"TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINA İHTİYAÇ VAR"

Kentte toplamda yaklaşık 250 bin doz aşılamanın yapıldığını aktaran Usta, diğer yaş ve meslek gruplarının da aşılamaya başlandıkça sayının yükseleceğini söyledi. Aşının koruyuculuğu konusunda yapılan olumsuz yorumlara da tepki gösteren Usta şöyle devam etti: "Aşı şu an pandemi sürecinde bireysel bir olay değil. Pandemi olmadığından zaten bireysel olabilir, kişi kendi tercihini ortaya koyabilir ama şu anda toplum açısından aşıya bakmamız gerekiyor. Pandemiyi bitirebilmek için toplumun bu bağışıklığa ihtiyacı var. Artık Bilim Kurulunun, bilim insanların bu kadar veriyi ortaya koyduğu durumlarda herhangi birinin 'Ben aşıya inanmıyorum.' demesi gerçekten topluma saygısızlık olarak addedilebilir, topluma karşı görevini yerine getirmemiş olarak addedilebilir. Lütfen herkes bu anlamda bir düşüncesi varsa da onu içinde tutsun ve toplum adına aşısı yapılsın. Böylece toplum bağışıklığı sağlansın."

"BioNTech AŞISINDA AYNI GÜN RANDEVU ALINABİLİYOR"

Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Ulusal da risk grubunda veya ilgili meslek grubundaki kişileri aşı olmaya davet ederek, "BioNTech aşısının avantajı, aynı gün randevu alınabiliyor. Sinovac aşısına göre avantajlı bir durum. Hastamız yeter ki BioNTech aşısının yaptırmak istesin. Bizim kapasitemiz, altyapımız gayet uygun. Vatandaşlarımızı özelikle aşı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı