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Kırmızı ışıkta kabusu yaşadı!

Sivas'ta kırmızı ışıkta beklediği esnada otomobilinde patlama meydana gelen sürücü şaşkına döndü, otomobil kısa sürede alevler içinde kaldı.

Kırmızı ışıkta kabusu yaşadı!

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana gelen olayda , İsmet Günaltay yönetimindeki otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmında beklenmeyen bir patlama oluşarak, dumanlar çıktı.

 

Kırmızı ışıkta kabusu yaşadı!

Aracın sürücüsü kendini araçtan dışarı atarak canını zor  kurtardı. Daha sonra hareket eden otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak ancak durabildi. Otomobil bir anda alev almaya başladı. Olayın ihbaer edilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırmızı ışıkta kabusu yaşadı!

Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil hurdaya dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü İsmet Günaltay, “Ben geldim lambalarda durdum. Ondan sonra araba patlama yaptı. Ben kendimi kurtardım. Arabada kendi kendine buraya geldi. Birden bire yanmaya başladı. Araba 93 model, 16-17 yıldır bende’’ ifadelerini kullandı.

Kırmızı ışıkta kabusu yaşadı!

Kübra Kaçmaz
Editör


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