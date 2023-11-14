Kırmızı listede aranıyordu! MİT, Irak'ta ‘Çiya Amed" kod isimli teröristi etkisiz hale getirildi!

MİT'ten Irak Süleymaniye'de nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu "Çiya Amed" kod isimli Remzi Avcı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak Süleymaniye'de düzenlediği çok başaralı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Avcı İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar sayfasında kırmızı listede aranıyordu.

YAYINLAMA
Google News
Kırmızı listede aranıyordu! MİT, Irak'ta ‘Çiya Amed" kod isimli teröristi etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu "Çiya Amed" kod isimli Remzi Avcı'yı, Irak/Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Avcı, Diyarbakır'daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerine yönelik örgüt tarafından düzenlenen eylemlerin sorumlularından olduğu ve terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer almadığı belirtildi.

MİT, 1992 yılından bu yana Türkiye aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten, yurtiçinde ve dışında birçok kez kaçmayı başaran Avcı'nın tüm faaliyetleri titizlikle takip etmeye başladı. MİT, Yurtiçinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit etti. Avcı'nın, kesintisiz olarak sürdürdüğü faaliyetlerinin tehdit seviyesinin artması üzerine MİT tarafından operasyon kararı alındı. Kerkük Eyalet Sorumlusu olması nedeniyle, yurt sınırlarından 222 km derinlikli bir alanda gizlenen Avcı, MİT'in saha ajanlarının kendine özgü anlık müdahalesi ile düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından PKK'nın, eyalet sorumlusu düzeyinde bir yöneticisinin öldürülmesinin tabanda meydana getireceği korku ve moral bozukluğunu bertaraf etmek amacıyla, MİT'in söz konusu suikastını gizlemeye çalıştığı öğrenildi.

Çiya Amed kod Remzi Avcı, örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katıldı. Avcı, DEAŞ'a karşı mücadele kisvesi altında Türkiye aleyhindeki faaliyetleri koordine etmek, güvenlik güçlerine karşı eylemler planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 2014'te Suriye/Ayn El Arab'ta faaliyet gösterdi. Örgütün 2015-2016 yıllarında Diyarbakır'daki şehir içi ve kırsaldaki eylemlerinde, çukur/barikat stratejisinde aktif rol alan Avcı, özellikle Diyarbakır/Lice ve Sur'daki PKK/KCK-YPS unsurlarının silahlı faaliyetlerini organize ederek, askeri birliklere yönelik roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı ve bölge halkını galeyana getirmeye çalıştı.

2018'de Afrin'e gönderilmiş

Çukur/barikat olayları esnasında güvenlik güçlerinin PKK'ya adil ve orantılı şekilde verdiği cevabıyla başarısızlığa uğrayan Avcı, 2017'de Kuzey Irak'a kaçmak zorunda kaldı ve Irak/Zap alanına giderek PKK'nın sözde Özel Güç Biriminde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. Yürüttüğü silahlı faaliyetlerin yanında PKK mensuplarına ideolojik eğitimler de veren Avcı, Zeytin Dalı Harekatına karşı faaliyetlerde bulunmak üzere PKK'lı üst düzey yöneticiler tarafından 2018'de Suriye/Afrin'e gönderildi.

Güvenlik kuvvetleriyle bir kez daha karşı karşıya gelen Avcı, tekrarlanan başarısızlığıyla yaralı bir şekilde Doğu Suriye'deki örgüt bölgelerine, akabinde ise Kuzey Irak'taki Gare alanına kaçmak durumunda kaldı. 2019-2022 yılları arasında Gare'de faaliyet gösteren Avcı, özellikle illerde bombalı eylemler düzenlemek amacıyla yetiştirilen PKK mensuplarını eğitti ve eylem planlamalarında bulundu. Avcı, Irak/Sincar'da 2022 yılı içinde kısa bir dönem askeri alan sorumluluğu görevi üstlendi ve son olarak PKK yöneticilerince 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla Kerkük eyaleti sorumluluğuna getirildi.

Kırmızı listede aranıyordu! MİT, Irak'ta ‘Çiya Amed" kod isimli teröristi etkisiz hale getirildi!

Kırmızı listede aranıyordu! MİT, Irak'ta ‘Çiya Amed" kod isimli teröristi etkisiz hale getirildi!

Kırmızı listede aranıyordu! MİT, Irak'ta ‘Çiya Amed" kod isimli teröristi etkisiz hale getirildi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristlerin arasında örgütün bombacısı da var!
Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristlerin arasında örgütün bombacısı da var!
E-5’te sıkışan trafikte araçların arasında koştu! Kimse ne olduğuna anlam veremedi!
E-5’te sıkışan trafikte araçların arasında koştu! Kimse ne olduğuna anlam veremedi!
Bakan Yerlikaya'dan bir duyuru daha: Narkogüç Operasyonunda Adana'da Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi!
Bakan Yerlikaya'dan bir duyuru daha: Narkogüç Operasyonunda Adana'da Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi!
İzmir’de şiddetli yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda kaldı!
İzmir’de şiddetli yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda kaldı!
Son Haberler
Kırmızı listede aranıyordu! MİT, Irak'ta ‘Çiya Amed" kod isimli teröristi etkisiz hale getirildi!
Kırmızı listede aranıyordu! MİT, Irak'ta ‘Çiya Amed" kod isimli teröristi etkisiz hale getirildi!
Eşeğin inadı trafiği altüst etti! Sürücüleri hem güldürdü hem mağdur etti!
Eşeğin inadı trafiği altüst etti! Sürücüleri hem güldürdü hem mağdur etti!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanların ön gördüğü rakam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanların ön gördüğü rakam
Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi
Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi
Kendini ve evini yakmaya çalışan adama Özel harekat polisi müdahale etti!
Kendini ve evini yakmaya çalışan adama Özel harekat polisi müdahale etti!
Araçları sele kapıldı, metrelerce sürüklendi! Muğla Ortanca'da tatilcilerin korku dolu anları!
Araçları sele kapıldı, metrelerce sürüklendi! Muğla Ortanca'da tatilcilerin korku dolu anları!
Çok Okunanlar
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı! 14 Kasım Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o bölgelere kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı! 14 Kasım Salı hava durumu ve sıcaklıkları
6 aylık enflasyon oranları hesaplandı! En düşük emekli maaşı yeni yılda bakın ne kadar artacak?
6 aylık enflasyon oranları hesaplandı! En düşük emekli maaşı yeni yılda bakın ne kadar artacak?
Bakan Yerlikaya'dan bir duyuru daha: Narkogüç Operasyonunda Adana'da Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi!
Bakan Yerlikaya'dan bir duyuru daha: Narkogüç Operasyonunda Adana'da Liberya bandıralı gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi!
E-5’te sıkışan trafikte araçların arasında koştu! Kimse ne olduğuna anlam veremedi!
E-5’te sıkışan trafikte araçların arasında koştu! Kimse ne olduğuna anlam veremedi!
Denizli'de aile faciası! Sokak ortasında eşini ve şüphelendiği erkek arkadaşını vurup intihar etti!
Denizli'de aile faciası! Sokak ortasında eşini ve şüphelendiği erkek arkadaşını vurup intihar etti!
Boşanmak üzereyken elini kana buladı! Eski eşini öldürdü, kayınvaldesini ağır yaraladı!
Boşanmak üzereyken elini kana buladı! Eski eşini öldürdü, kayınvaldesini ağır yaraladı!
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi