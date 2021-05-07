Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda bu akşam ekranlarda yerini alacak. 36'ıncı yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan dizide bu hafta Zafer bey babası Faik beyin yıllardır sakladığı sevgilisi Şehrazat ile tanışır. İşte Kırmızı Oda 36. bölüm full, tek parça izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle

KIRMIZI ODA 36. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE| SON BÖLÜM CANLI İZLE

Zamanında Doktor hanımın yanına gelerek eşinin bayılmalarına çare arayan Zafer, Nihal'in kendisinden boşanmak istediğini duyan Zafer ne yapacağını bilemez. Nihal ile hiç zaman geçirmeyen ve tüm çabalarına rağmen ona asla aşık olmayan Nihal'in bu kararı karşısında şok olur.

KIRMIZI ODA 36. BÖLÜM| SON BÖLÜM CANLI İZLE

KIRMIZI ODA 36. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

Doktor hanım Zafer bey siz ayrılmak istiyor musunuz dediğinde ise Nihal'in sevgisi olmadan yaşayamayacağını söyler.

Öte yandan Zafer ikinci şoku ise babası Faik'in yıllardır gizli aşk yaşadığı Şehrazat ile tanışarak yaşar. Şehrazat'ın Zafer'e tepkisi ne olacak? Nihal ayrılma kararından vazgeçecek mi?