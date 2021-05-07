Kırmızı Oda 36. bölüm full, tek parça izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Odak bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Yeni bölümde Nihal hanım Zafer Bey'e ayrılmak istediğini söylemesi ile büyük şok yaratır. İşte Kırmızı Oda 36. bölüm full, tek parça izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle...
Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda bu akşam ekranlarda yerini alacak. 36'ıncı yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak olan dizide bu hafta Zafer bey babası Faik beyin yıllardır sakladığı sevgilisi Şehrazat ile tanışır. İşte Kırmızı Oda 36. bölüm full, tek parça izle| Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
KIRMIZI ODA 36. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE| SON BÖLÜM CANLI İZLE
Zamanında Doktor hanımın yanına gelerek eşinin bayılmalarına çare arayan Zafer, Nihal'in kendisinden boşanmak istediğini duyan Zafer ne yapacağını bilemez. Nihal ile hiç zaman geçirmeyen ve tüm çabalarına rağmen ona asla aşık olmayan Nihal'in bu kararı karşısında şok olur.
KIRMIZI ODA 36. BÖLÜM| SON BÖLÜM CANLI İZLE
KIRMIZI ODA 36. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ
Doktor hanım Zafer bey siz ayrılmak istiyor musunuz dediğinde ise Nihal'in sevgisi olmadan yaşayamayacağını söyler.
Öte yandan Zafer ikinci şoku ise babası Faik'in yıllardır gizli aşk yaşadığı Şehrazat ile tanışarak yaşar. Şehrazat'ın Zafer'e tepkisi ne olacak? Nihal ayrılma kararından vazgeçecek mi?