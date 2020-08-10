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  3. Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Baş rolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV 8 ekranlarında yayınlanacak Kırmızı Oda filminin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Gerçek hikayelerden oluşacak olan dizide farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar.

Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

 Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. 

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınan dizinin konusu gerçek hikayelerden oluşacak.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümüne konuk olacak.

KIRMIZI ODA DİZİ KONUSU

Yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek uyarlanan "Kırmızı Oda" dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ekrana geliyor. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, mutluluk ve hüzünler izleyiciyi de bir noktada yakalayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; ekran başındakiler de kendileri ile muhasebeye oturacak.

KIRMIZI ODA DİZİ OYUNCULAR

Kırmızı Oda dizisinin baş rolünü Binnur Kaya üstlenirken; dizideki hikayelerle birlikte kadroya dahil olacak isimler süreç içinde belli olacak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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