Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si, fenomen diziye konuk oyuncu olacak

Kırmızı Oda dizisinde Sadi rolüyle dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak. Dizide Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakterinin karşısına, danışan olarak çıkan Sadi, geçmişte yaşadığı zorlukları tüm içtenliğiyle anlatıyor. Erkan Petekkaya Sadi rolünde şive ve performansıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Yakalanan bu başarı sonrasında Petekkaya'nın dizi ile olan anlaşmasının uzatıldığı öğrenildi.

ESKİ DOST DEVREYE GİRECEK

Kırmızı Oda dizisinde olduğu gibi yine Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de önemli bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Dizide Avukat Barış karakterinin dayısı olan Ali Riza, eski bir dostunun yardımına ihtiyaç duyacak. Ali Rıza karakterine yardım için diziye katılacak olan Petekkaya'nın, dizide yaşanan sorunlara müdahale etmesi bekleniyor.

DİZİDE NELER OLDU?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrollerinden olan Mehdi karakteri, Cengiz ile yaptığı anlaşmayı bozunca başı belaya girdi. Adamlarını devreye sokan Cengiz karakteri Mehdi'yi en zayıf noktası olan Zeynep'le vurmaya kalktı. Bunun için Zeynep ve Barış'ın evlerine kurşun yağdırdı. Yaşanan bu saldırıyı Mehdi'nin üzerine atan Cengiz, onu zor durumda bıraktı. Yaşanan bu kargaşada Ali Rıza karakteri eski dostuna başvurarak yardım isteyecek.