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  3. Kırşehir bahara hazırlanıyor: Belediye tarafından ağaçlar budanıyor

Kırşehir bahara hazırlanıyor: Belediye tarafından ağaçlar budanıyor

Kırşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte caddeler ve yürüyüş yollarında bulunan ağaçları budayarak şehri bahara hazırlıyor.

Kırşehir bahara hazırlanıyor: Belediye tarafından ağaçlar budanıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kendi sorumluluk alanlarında boya badana, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bahar mevsimi için hazırlıklara başladı. Ekipler, bahar hazırlıkları kapsamında ağaç dikme ve ağaç budaması gibi işleri gerçekleştirirken diğer taraftan da şehirde tek yön ve asfaltlama çalışmalarını yürütüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kırşehir bahara hazırlanıyor: Belediye tarafından ağaçlar budanıyor

Kırşehir bahara hazırlanıyor: Belediye tarafından ağaçlar budanıyor

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