Kırşehir Belediyespor –Amed Sportif Faaliyetler Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:00 itibari ile başlayacaktır.

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler Puan Durumu

Ev sahibi Kırşehir Belediyespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 1. sırada kendisine yer buldu Rakip Amed Sportif Faaliyetler takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 2. sırada kendisine yer buldu

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemi

Karşılaşmada METEHAN ALPAT düdük çalacak.

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Kırşehir Belediyespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 3 averajı bulunuyor Amed Sportif Faaliyetler takımı oynadığı 1 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 2 averajı bulunuyor