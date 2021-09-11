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Kırşehir Belediyespor –Amed Sportif Faaliyetler Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

TFF 2.lig Beyaz Grupta Kırşehir Belediyespor takımı ile Amed Sportif Faaliyetler takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi canlı izlemek ve takip etmek isteyen izleyiciler Kırşehir Belediyespor –Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.

Kırşehir Belediyespor –Amed Sportif Faaliyetler Maçı Canlı Yayın Ne Zaman Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:00 itibari ile başlayacaktır.

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler Puan Durumu

Ev sahibi Kırşehir Belediyespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 1. sırada kendisine yer buldu Rakip Amed Sportif Faaliyetler takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 1 galibiyet 0 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 3 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 2. sırada kendisine yer buldu

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler Maçının Hakemi

Karşılaşmada METEHAN ALPAT düdük çalacak.

Kırşehir Belediyespor – Amed Sportif Faaliyetler Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Kırşehir Belediyespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 0 gol gördü ve 3 averajı bulunuyor Amed Sportif Faaliyetler takımı oynadığı 1 maç sonrasında 3 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 2 averajı bulunuyor

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