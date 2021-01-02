Kırşehir'de korkunç olay! Kaybolan genç, kız arkadaşıyla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Kırşehir'de 2 gündür kayıp olan O.Ç, kız arkadaşı V.İ. ile birlikte başından vurulmuş durumda bir çukurda gömülü bulundu. Olayla ilgili soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı, firari 2 kişi ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre korkunç olay Kaman ilçesinde gerçekleşti. İlçe merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.
Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.
TABANCAYLA ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞLER
Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.
Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.
Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.