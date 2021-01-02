Kırşehir'de korkunç olay! Kaybolan genç, kız arkadaşıyla başından vurulmuş halde ölü bulunduİbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman?2021'de iki tutulma yaşanılacak! Güneş ve Ay iki kez tutulacakGalatasaray- Fenerbahçe Beko canlı izleRüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber güzelliği ile göz kamaştırdı!2 Ocak Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Çiçeği burnunda çiften yeni aşk pozları! Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın paylaşımı yoğun ilgi gördüBakan Koca acı haberi açıkladı! Somali'de hayatını kaybeden Türk sayısı 2'ye yükseldiDünya onları konuşuyor! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Alman Der Spiegel'e kapak olduMerve Boluğur'dan skandal savunma: "Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o"
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kırşehir'de korkunç olay! Kaybolan genç, kız arkadaşıyla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kırşehir'de korkunç olay! Kaybolan genç, kız arkadaşıyla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kırşehir'de 2 gündür kayıp olan O.Ç, kız arkadaşı V.İ. ile birlikte başından vurulmuş durumda bir çukurda gömülü bulundu. Olayla ilgili soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı, firari 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kırşehir'de korkunç olay! Kaybolan genç, kız arkadaşıyla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre korkunç olay Kaman ilçesinde gerçekleşti. İlçe  merkezinde yaşayan O.Ç'nin (25) ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca durumu  jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin (24) Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞLER

Ekipler, Dağbaşı mevkisinde O.Ç. ve V.İ'yi, tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.

Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT