Soğuk havaların etkisini göstermesinin ardından kış lastiği uygulaması gündeme geldi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kıl lastiği zorunluluğu bulunuyor. Kaygan zeminlerde sürücüler ve yolcular için daha güvenli bir yolculuk sağlanmak amaçlanıyor. Bu bağlamda Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2021 kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz. İşte detaylar...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Kış lastiğinin ne zaman takılacağı konusu sürücüler için oldukça merak konusu. Bazı bölgelerde kar yağışının başlamasıyla iyiden iyiye kışın kendini belli etmesi şoförlerin de yapılacak açıklamalara dikkat kesilmesine neden oldu. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Aralık tarihinde zorunlu olarak kış lastiği uygulamasına uymak durumunda kalacak.

Bu uygulama 1 Nisan 2022 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek. 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek uygulamada kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak zorlu kış şartlarında can ve mal güvenliği için tüm araçlarda kış lastiği kullanılması büyük önem arz ediyor.

2021 KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna ilişkin verilen bilgilere göre; Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.