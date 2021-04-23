Kısa Çalışma Ödeneği Sorgula: Nisan Kısa Çalışma ne zaman yatacak 2021? Kısa Çalışma Ödeneği Nisan 2021 yattı mı?

Son dakika... Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Ödenek 31 Mart'ta kesilmişti. Peki Nisan Kısa Çalışma ne zaman yatacak 2021? Kısa Çalışma Ödeneği Nisan 2021 yattı mı?

NİSAN KISA ÇALIŞMA NE ZAMAN YATACAK 2021?

Nisan ayı Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılması hakkında kararı Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." sözleriyle duyurmuştu.

Ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şöyle denildi:

* MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, anılan kanunun ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18/2/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

* MADDE 2- (1) Bu karar, 1/4/2021 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

* MADDE 3- (1) Bu karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NİSAN 2021 YATTI MI?

Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan’da hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. Nisan ayının ödeneklerinin ne zaman hesaplara yatacağı henüz bilinmiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA (E-DEVLET)