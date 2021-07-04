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  3. Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi netleşti! Mayıs'ın ödemeleri 5 Temmuz'da hesaplarda...

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi netleşti! Mayıs'ın ödemeleri 5 Temmuz'da hesaplarda...

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz." dedi.

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi netleşti! Mayıs'ın ödemeleri 5 Temmuz'da hesaplarda...

Son dakika... Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu. Milyonlarca kişinin faydalandığı Mayıs ayı ödenekleri 5 Temmuz'da hesaplara yatmaya başlayacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya açıklama yaptı.

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi netleşti! Mayıs'ın ödemeleri 5 Temmuz'da hesaplarda...

Bilgin "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler." diye konuştu. 

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi netleşti! Mayıs'ın ödemeleri 5 Temmuz'da hesaplarda...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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