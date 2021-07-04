Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi netleşti! Mayıs'ın ödemeleri 5 Temmuz'da hesaplarda...
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz." dedi.
Son dakika... Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu. Milyonlarca kişinin faydalandığı Mayıs ayı ödenekleri 5 Temmuz'da hesaplara yatmaya başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya açıklama yaptı.
Bilgin "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler." diye konuştu.