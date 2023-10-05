Kısa mesafe nedeniyle taksiye alınmayan genç böyle isyan etti: Sonra neden Martı’ya biniyorsunuz diyorlar

İstanbul Beyoğlu sarı ticari taksiye binmek isteyen iki genç arkadaş , önünden onlarca boş taksi geçmesine rağmen taksiye alınmadılar. O gençler biri bu durumu video kaydederken, diğeri ise "Sonra neden "Martı'ya biniyorsunuz diyorlar" diyerek duruma isyan etti.

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Kısa mesafe nedeniyle taksiye alınmayan genç böyle isyan etti: Sonra neden Martı’ya biniyorsunuz diyorlar

Artık neredeyse hergün haber merkezlerine düşen kısa mesafe haberi İstanbul, Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Cihangir'de taksi bekleyen iki genç dakikalar boyunca süren mücadeleye rağmen bir türlü taksiye alınmadı. Bu olayın üstüne gençlerden birisi arkadaşının taksilere alınmamasını cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı.

"Sonra neden Martı'ya biniyorsunuz diyorlar"

Kimi taksici adresi beğenmezken kimi de boş olmasına rağmen genci aracına almadı. Ardından Sıraselviler Caddesine kadar yürüyen genç, dakikalar sonunda duran bir taksicinin aracına binmeyi başardı. Gençlerden birisi ise taksilerin kendilerini almaması üzerine, "Sonra neden "Martı'ya biniyorsunuz diyorlar" yorumunu yaptı. Öte yandan gencin metrelerce taksi kovalaması pes dedirtti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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