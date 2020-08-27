Antalya'da 3,6 şiddetinde deprem! 27 Ağustos Antalya'da deprem mi oldu?

AFAD’ın verilerine göre saat 23.14'te Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada yerin 15.00 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin Antalya kent merkezinde de hissedildiği belirtildi.

Depremin kısa süreli de olsa paniğe neden olduğu öğrenildi.

AFAD'ın paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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