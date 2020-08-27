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  3. Kısa süreli paniğe neden oldu! Antalya'da 3.6 şiddetinde deprem

Kısa süreli paniğe neden oldu! Antalya'da 3.6 şiddetinde deprem

AFAD, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın verilerine göre saat 23.14'te Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada yerin 15.00 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin Antalya kent merkezinde de hissedildiği belirtildi.

Depremin kısa süreli de olsa paniğe neden olduğu öğrenildi.

Antalya'da 3,6 şiddetinde deprem! 27 Ağustos Antalya'da deprem mi oldu?

AFAD'ın paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Bingöl depremi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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