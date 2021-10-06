Kişioğlu ne demek, TDK'ya göre Kişioğlu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kişioğlu ne demek? Kişioğlu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kişioğlu kelimesi. Peki kişioğlu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kişioğlu nedir, kişioğlu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kişioğlu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kişioğlu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KİŞİOĞLU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kişioğlu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kişioğlu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanoğlu, insan

- Soylu kimse

