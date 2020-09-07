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Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün!

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Koronavirüs günlük vaka sayısının 1500'e çıkması ile sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? sorusu araştırılmaya başlandı. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor.

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün!

Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak . Vaka sayılarındaki artış ile birlikte kısıtlamalar geri gelecek mi? sorusu da araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine toplantısında sokağa çıkma yasaklarının gündeme gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu. 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin kritik konu başlıklarından birini son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları oluşturuyor.

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KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Günlük 1500 vakanın görülmesi üzerine kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceği tartışılırken, önlemlerin artırılması Kabine'nin gündeminde. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının henüz ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama olmamasına karşın toplantının genel olarak Pazartesi günü uygulandığı biliniyor.

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DOĞU AKDENİZ GÜNDEME GELECEK

Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sonrası artan gerilimin de Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, Fransa'nın tutumu, Almanya'nın arabuluculuk çabaları, Yunanistan'dan gelen açıklamalar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Libya'daki gelişmelere dair bir sunum yapacağı bilgisi verildi. Diğer yandan geçtiğimiz hafta Libya konusunu Rusya'daki yetkililerle görüşen heyetin raporu da değerlendirilecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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