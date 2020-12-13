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  3. Kısıtlamaya rağmen dışarda bulunan şahıs silahla yaralandı! Hastanede yaptığı harekete kimse anlam veremedi

Kısıtlamaya rağmen dışarda bulunan şahıs silahla yaralandı! Hastanede yaptığı harekete kimse anlam veremedi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde dışarda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılırken, kendisini çeken basın mensuplarına, “Çek çek, haberlere yolla” diyerek gülümsemesiyle herkesi şaşırttı.

Kısıtlamaya rağmen dışarda bulunan şahıs silahla yaralandı! Hastanede yaptığı harekete kimse anlam veremedi

Erenler Küpçüler Mahallesi mevkiinde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, kısıtlamaya rağmen dışarıda bulunan Y.U., kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Y.U. ayağından vurulurken, şüpheli kişi ve ya kişiler olay yerinden hızla kaçtı. 

KOMŞULAR İHBAR ETTİ 

Silah sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEPKİSİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yaralı Y.U., sağlık ekiplerince hastaneye getirildiği esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye poz verip daha sonrasında ise gülümseyip, “Çek çek, haberlere yolla” diyerek şaşırtırken, polis ekipleri ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kısıtlamaya rağmen dışarda bulunan şahıs silahla yaralandı! Hastanede yaptığı harekete kimse anlam veremediKısıtlamaya rağmen dışarda bulunan şahıs silahla yaralandı! Hastanede yaptığı harekete kimse anlam veremedi

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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