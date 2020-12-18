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  3. Kısıtlamaya saatler kala trafik felç oldu! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

Kısıtlamaya saatler kala trafik felç oldu! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

Akşam saat 21.00'de uygulanmaya başlayacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına çok az bir süre kala İstanbul'da trafik yüzde 70'lere dayandı.

Kısıtlamaya saatler kala trafik felç oldu! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de, bu hafta sonu üçüncü kez uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67'e çıktı.

E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik adeta durma noktasına gelirken TEM otoyolunda da yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolu ve TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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