Çılgın sayısal loto sonuçları 19 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bildiri tepkisi!Kağıt Ev Melisa kimdir?Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izleÇukur 125. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izleOn Numara çekiliş sonuçları 19 Nisan 2021 (MPİ)Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izleBant elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıTekstil Terbiye İşçisi (Baskı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSefirin kızı yayından kaldırıldı mı? Sefirin kızı pazartesi var mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kısıtlamaya uymadılar! Onlarca kişiye binlerce ceza!

Kısıtlamaya uymadılar! Onlarca kişiye binlerce ceza!

Bolu'da, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan onlarca kişiye para cezası uygulandı. Tam 76 kişiye 76 bin 325 lira ceza kesildi.

Kısıtlamaya uymadılar! Onlarca kişiye binlerce ceza!

Bolu'da, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 lira idari para cezası uyguladı.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye toplam 76 bin 325 lira idari para cezası uyguladı.

(İHA)

Kısıtlamaya uymadılar! Onlarca kişiye binlerce ceza!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT