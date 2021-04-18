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Kısıtlamayı delip scooter ile şehir turu yaptılar

Bursa'da 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanırken, bazı gençler sokağa çıkma yasağını scooterlar ile delerek, şehir turu yaptı. Gençler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Bize kısıtlama yok, polis bizi yakalayana kadar biz kaçarız" dedi.

Kısıtlamayı delip scooter ile şehir turu yaptılar

58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da uygulanırken, cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor. Polis ekipleri, özellikle ana arterler üzerinde uygulama gerçekleştirirken, vatandaşların izin belgeleri olup olmadığı soruluyor. Ancak bazı vatandaşlar da yasağı delmenin farklı yollarını arıyor. Şehir merkezinde bir grup genç, dijital ortamda kiraladıkları scooterlar ile yasağı delerek, boş kalan yollarda şehir turu yaptı. Gençler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bize kısıtlama yok ağabey, polis bizi yakalayana kadar kaçarız. Trafik boş, böyle daha keyifli, ayrıca trafik kurallarına da uyuyoruz" dedi. Bu anlar kameralara yansırken, şehir turu yapan gençler daha sonra gözden kayboldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamayı delip scooter ile şehir turu yaptılar

Kısıtlamayı delip scooter ile şehir turu yaptılar

Kısıtlamayı delip scooter ile şehir turu yaptılar

Kısıtlamayı delip scooter ile şehir turu yaptılar

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