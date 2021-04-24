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Kısıtlamayı ihlal edenler polis denetimlerine takıldı: Malatya'da bir günde 87 bin 300 TL ceza

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 3 gün getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi. Malatya'da bir günde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 97 kişiye polis tarafından 87 bin 300 TL ceza uygulandı.

Kısıtlamayı ihlal edenler polis denetimlerine takıldı: Malatya'da bir günde 87 bin 300 TL ceza

Yurt genelinde koronavirüs denetimleri devam ediyor.  Polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 97 kişiye 900'er TL'den toplam 87 bin 300 TL, maske takmayan 3 kişiye 2 bin 700 TL ceza kesildi.

Bu arada, Covid-19 kurallarına uymayan 13 işyeri ile bir toplu taşıma aracına da ceza uygulandı. Covid-19 hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 33 kişi ise yurda yerleştirildi. Evde izolasyon kuralına uymayıp dışarı çıkan 3 kişi de tekrar evlerine yönlendirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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