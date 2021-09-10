Kıskançlık krizi geçiren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını alıkoydu! Cinsel birlikteliğe zorladı, üzerlerine tuvalet yaptı

Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet C. pastanede çalışan eski sevgilisini, önceki gün iş yerinden erkek arkadaşıyla sokakta yürürken gördü. Yanına taksicilik yapan arkadaşı Ümit A.'yı alan Mehmet C., eski sevgilisi ve yanındaki arkadaşını hafif ticari araca bindirip ormana götürdü.

İddiaya edildiğine göre Mehmet C. ve Ümit A. ormanda genç kız ve iş arkadaşını çırılçıplak soyarak darbetti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti. 2 arkadaş, son olarak kanlar içinde kalan genç kız ve arkadaşının üzerlerine tuvaletini yaptı. Mehmet C. ve Ümit A., yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle genç kız ve arkadaşını şehir merkezine bıraktılar.

Genç kız ve arkadaşı, durumu polise bildirerek şahıslardan şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Mehmet C. ve Ümit A., gözaltına alındılar. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.