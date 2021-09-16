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  3. Kıskandım dedi öldüresiye dövdü! Ardından eşi ve oğlunu kolonya dökerek yaktı

Kıskandım dedi öldüresiye dövdü! Ardından eşi ve oğlunu kolonya dökerek yaktı

İzmir’de 21 yaşındaki eşi Fatma E. ve 1,5 yaşındaki oğlu Ömer E.’yi 15 gün önce üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E., eşinin polise verdiği ifadesiyi değiştirmesiyle gözaltına alındı.

Kıskandım dedi öldüresiye dövdü! Ardından eşi ve oğlunu kolonya dökerek yaktı

31 Ağustos’ta saat 15.00 sıralarında gerçekleşen olay Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Veysi E.; yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak ve benzeri birçok suçtan dolayı cezaevinde bulunuyordu.  Yaklaşık 4 ay önce pandemi dolayısıyla şartlı tahliye edildi. İddiaya göre süpermarkette çalışan eşi Fatma E. öğle yemeğinde eve gelmeyince krize grip markete gitti. Eşi Fatma E.’yi döverek zorla eve getirdi.

KOLONYA DÖKEREK YAKTI

Evde şiddete devam eden Veysi E., eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.’yi üzerlerine kolonya boşaltarak ateşe verdi. Ömer E.’nin ağlaması ve Fatma E.’nin feryadını duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlun vücutlarında ağır yanıklar bulunuyor. İkisi de tedavi altına alındı.

Kıskandım dedi öldüresiye dövdü! Ardından eşi ve oğlunu kolonya dökerek yaktı

TEHDİT YÜZÜNDEN YANLIŞ İFADE VERDİ

Polis soruşturmayı başladığı zaman olayın yanlışlıkla olduğunu söyleyen Fatma E., hayati tehlikeyi atlattıktan sonra ilk ifadesini eşinin tehdidi üzerine korkup verdiğini söyledi. Fatma E.’nin ifadesini değiştirmesi ile polis Veysi E.'yi tutukladı. Veysi E.’nin daha önce de kıskançlık yüzünden eşini dövdüğü ileri sürüldü. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Veysi E.’nin polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kıskandım dedi öldüresiye dövdü! Ardından eşi ve oğlunu kolonya dökerek yaktı

 

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