Kışlık Konservelerde Korkunç Risk! Bunu Yapıyorsanız Ölüm Riski ile Karşı Karşıya Kalabilirsiniz

Kışlık Konservelerde Korkunç Risk! Bunu Yapıyorsanız Ölüm Riski ile Karşı Karşıya Kalabilirsiniz. Kışlık konserve kullananlar bu habere dikkat edin...

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Kışlık Konservelerde Korkunç Risk! Bunu Yapıyorsanız Ölüm Riski ile Karşı Karşıya Kalabilirsiniz

Son zamanlarda kışlık konserveye olan ilgi giderek artıyor. Her evde en azından bir konserve ürün çeşidi muhakkak bulunuyor. Ancak bunun daha fazlasını yapan ve kışın sadece konservelerden beslenen insanlarda var. Ancak bu konservelerin zaman zaman ölümlere neden olabildiğini biliyor musunuz? İşte kışlık konservelerde bizleri bekleyen büyük tehlike!

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Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memnune Şengül tarafından yapılan açıklamada dikkat çekilen nokta gıda zehirlenmesi oldu. Özellikle evde üretilen konservelerde daha çok gıda zehirlenmesinin yaşadığı tespit edildi.

Evde Yapılan Konserveler Ölüm Saçıyor!

Evde doğru şartlar altında yapılmayan konservelerin her birisi birer ölüm saçıyor. Özellikle en çok risk ise konserve kapaklarında gizli. Tekrar tekrar kullanılan kapaklar bir yerden sonra işlevini yitiriyor. Bu durumda ise konservelerde bulunan gıdaların bozulduğu görülüyor. Bozulan bu gıdaları ise tüketen insanlar bir anda ölüm riski ile karşı karşıya geliyorlar.

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Konservelerdeki bu tehlikenin önüne geçmek için kapakların her yıl değiştirilmesi gerektiği hatırlatılırken aynı zamanda konserve ürünlerinin de temiz, bozulmamış ve taze olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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