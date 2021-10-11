Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın kızı öz dedesi tarafından tacize uğradı! Genç kız yaşam mücadelesi veriyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı programdan ün kazanan Mehtap Taşkıran, sosyal medya hesabında bir süredir kızı için dua istiyor. Kızına ne olduğunu tam olarak açıklamayan Taşkıran sessizliğini bozdu. Geçen hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve 2-3 gündür komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Kısmetse Olur'un fenomen ismi, kızına daha önce öz dedesinin tacizde bulunduğunu da açıkladı.

ÖZ BABASINI MAHKEMEYE VERDİ

Mehtap Taşkıran, kendi öz babasının torununa taciz ettiğini, genç kızın dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. Öte yandan kızının uğradığı istismarı korkudan kimseye söyleyemediği ve üzüntüden beyninde sarkma gerçekleştiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de beyninde büyüyen sarkmanın sonucu otobüste beyin kanaması geçiren genç kız, günlerdir komada yaşam mücadelesi veriyor. Anne Taşkıran, kızı için takipçilerinden dua istedi. Öz babasını mahkemeye verdiğini de söyleyen Mehtap Taşkıran, mahkeme sürecinin halen daha devam ettiğini açıkladı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Genç kız, günlerdir komada yaşam mücadelesi veriyor. Annesi Taşkıran'ın paylaşımları sayesinde sosyal medya kullanıcıları #yarensubakilsinolmesin etiketlerine destek vererek, genç kızın gerekli tüm ameliyatları olması için çaba sarf ediyorlar.