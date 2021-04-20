Kısmi kapanmanın ilk haftası geride kaldı: Vakalar hala yükselişte! Tam kapanma gelecek mi? Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan kısmi kapanmada ilk haftayı geride bıraktık. Vaka sayılarında beklenen azalmanın yerine kaydedilen artış ve vakaların her gün 50 binin üzerinde çıkması, 'İki haftanın sonunda tam kapanma olacak mı?' sorusunu gündeme getirdi.

1 15 Çin'in Vuhan kentinde başlayarak bir yılı aşkın süredir dünyayı olumsuz etkisiyle sarsan yeni tip koronavirüs salgınında, kademeli normalleşme ile birlikte yükselen vaka sayılarının önüne kısmi kapanma da geçemedi.