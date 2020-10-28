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Kıvanç Tatlıtuğ'a eşinden romantik kutlama

Modacı Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Dizer paylaştığı gönderisine "Daha nice maceralara, seninle... " notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ'a eşinden romantik kutlama 119

2016 yılında stilist Başak Dizer ile dünya evine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 37 yaşına bastı.