Kıyafeti kirli diye otobüsten indirilmek istenmişti! Emektar işçiden belediye başkanına rica

Muğla'da bir işçi, belediye otobüsüne üzeri kirli olduğu gerekçesiyle alınmak istenmemiş, bir yolcunun çektiği görüntü sosyal medyada infial yaratmıştı. Görüntülerde, otobüs şoförünün emektar işçiye çıkıştığı ve üzeri kirli diye otobüse almak istemediği, görüntüyü kaydeden yolcuyu ise otobüsü çalıştırmamakla ikaz ettiği görülüyordu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Muğla'da meydana gelen skandal olayda flaş bir gelişme yaşandı. Belediye otobüsü şoförünün işine son verildiğini öğrenen işçi Hasan Duman belediye başkanına ricada bulundu.

"PARASIZLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİRİM"

Şoförün işten çıkarıldığını öğrendiğini ifade eden Duman, parasızlığın ne demek olduğunu iyi bildiğini belirterek "Parasızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Lütfen kendisini işe geri alın." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bir işçi, belediye otobüsüne üzeri kirli olduğu gerekçesiyle alınmak istenmemişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüs şoförünün "Ağabey bak, cık cıklayıp durma akşam akşam. Haksızsın" diyerek işçiye çıktığı dikkat çekmiş ve "Haksız değilim ben, bu benim iş elbisem" diyerek durumunu izah eden işçiye son derece saygısız bir tavır takının şoförün "Bu elbiseyle, bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın" dediği görülmüştü.

Otobüste bulunan yolculardan birinin kaydettiği görüntüde dikkat çeken başka bir detay da yolcunun işçiyi haklı olarak savunması olmuştu. "Bence oturabilir beyefendi. Beni de almak zorundasın, beyefendi de oturmak zorunda." diyen yolcuya da sesini yükselten otobüs şoförü, "Beni niye çekiyorsun ki? Yarın geldiğiniz zaman bu koltuk kirli diye beni şikayet ediyorsun ama. Görüyor musun; yani şimdi durduk yerde savaş çıkardın arabamda" demişti.

CHP’li Muğla Belediye otobüsü şoförü, yolcuyu "Bana meydan okuma!" diye tehdit etmişti. Yolcudan çektiği görüntüyü silmesini isteyen otobüs şoförü, "Hayır" yanıtını alınca, otobüsü sürmeyeceğini söylemişti.