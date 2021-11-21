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  3. Kız arkadaşıyla görüntülenen MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi! Milyonluk araca çarptı, umursamaz tavırları dikkat çekti!

Kız arkadaşıyla görüntülenen MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi! Milyonluk araca çarptı, umursamaz tavırları dikkat çekti!

18 yıllık eşinden iki yıl önce ayrılan MasterChef Türkiye yarışmasının ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Bebek'te kız arkadaşı ile görüntülendi. Flaşların patlamasıyla Sivrioğlu'nun şoförü 3 milyon liralık spor araca çarptı ancak Sivrioğlu, oralı bile olmadı.

Kız arkadaşıyla görüntülenen MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi! Milyonluk araca çarptı, umursamaz tavırları dikkat çekti!

İki yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla evliliğini sonlandıran Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz akşam Bebek'te bir mekan çıkışında kız arkadaşı olduğu iddia edilen Pınar Kızılkaya ile görüntülendi. 

Flaşların patlamasıyla ne yapacağını şaşıran Sivrioğlu'nın şoförü, 3 milyonluk spor bir araca çarptı. Milyonluk araç hasar görmesine rağmen Somer Sivrioğlu, oralı bile olmadı.

Kız arkadaşıyla görüntülenen MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi! Milyonluk araca çarptı, umursamaz tavırları dikkat çekti!

ŞİKAYETÇİ OLDU

Araç sahibi, Somer Sivrioğlu'nun bindiği aracın plakasını alarak polisi aradı. Mağduriyeti giderilmezse şikayetçi olacağını söyleyen araç sahibi, sonrasında mekandan ayrıldı.

Kız arkadaşıyla görüntülenen MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi! Milyonluk araca çarptı, umursamaz tavırları dikkat çekti!

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