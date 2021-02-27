Kız istemeye gidiş yolunda ilginç yöntem! Kapı yerine balkonu tercih etti

Alanya'da nakliye işiyle uğraşan 27 yaşındaki Salih Usta, kız tarafının şaşkın bakışları içerisinde kız evine mobil asansör ile balkondan girdi. O ilginç dakikalar kameralara saniye saniye kaydedilirken Salih Usta, o anları böyle anlattı.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde nakliye firması sahibi 27 yaşındaki Salih Usta, kız arkadaşı 24 yaşındaki Emel Özdemir'i ailesinden istemeye giderken farklı bir yol denemek istedi. Arkadaşının fikriyle harekete geçen Usta, kız isteme evine kapı yerine nakliye işleminde kullanılan mobil asansör ile balkondan geldi. Kız tarafı damadın bu hareketini şaşkın bakışlarla izlerken Usta ise pandemi sürecinin bitiminin ardından kalabalık bir düğün ile evlenmek istediğini söyledi.

''ASANSÖRLE BALKONA KENDİMİ ÇIKARTTIM''

Alanya’da nakliyecilik yapan ve bu ilginç kız isteme olayıyla ilgili konuşan Salih Usta, “Büyük bir nakliyat firmamız var. Arkadaşlarımla görüştükten sonra farklı bir kız isteme olmasını istedim. Kendi imkanlarımı kullanarak böyle bir yola başvurdum. Asansörle balkona kendimi çıkarttım” dedi.

''KIZ TARAFININ TEPKİSİ FARKLI OLDU''

Usta, “Kız tarafının tepkisi farklı oldu, oldukça şaşırdılar. İlk önce ailem kapıdan girdi. Damat nerede diye balkona çıktılar ve beni o şekilde gördüler. Ortaya oldukça şaşırtıcı ve güzel bir şey çıktı. Böyle bir şeyi daha önce görmedim. Bunu bana arkadaşlarım tavsiye etti. Belki yapan olmuştur, ilk yapan burada ben olmuş olabilirim” şeklinde konuştu.

''NİKAHLA İLGİLİ FARKLI BİR DÜŞÜNCEM VAR''

Nikahla ilgili de değişik projesinin olduğunu söyleyen Usta, “Nikahla ilgili de farklı bir düşüncem var. 3-4 tane mobil eşya taşıma asansörünü yan yana koyup, havaya çıkarttıktan sonra üzerine kurulan masada nikahımızın kıyılmasını istiyorum. Böyle bir fikrimiz var ama tabii ilerleyen zamanda göreceğiz” dedi.